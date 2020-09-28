شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات الدراجات الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل اتحاد الدراجات استقبال طلبات المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024،حيث يستمر استقبال الطلبات حتى الخميس المقبل الأول من شهر أكتوبر الساعة 12:00 ظهراً وهو الموعد الذي اختارته الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد من أجل مواصلة إجراءات التقدم والانتخابات والمقرر لها يوم 25 أكتوبر المقبل. وأكد المتحدث الرسمي للجنة انتخابات الدراجات حسن المرزوقي، أن اللجنة تواصل عملها طبق الجدول الزمني الذي تم تحديده مسبقاً، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح ومن ثم إعلان القائمة المبدئية وفتح وغلق باب الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل أن يتم الانتخاب يوم 25 أكتوبر المقبل. وأشاد المرزوقي بالتعاون والعمل الذي يقوم به اتحاد الدراجات مع لجنة الانتخابات، مؤكداً أنه حتى الآن لا توجد أية ملاحظات على سير الجدول الزمني.
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