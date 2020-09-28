أليسون: حراسة المرمى موروث عائلي ونتطلع لتكرار إنجاز سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح تحدث حارس ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز البرازيلي أليسون بيكر، عن نشأته في نوفو هامبورجو جنوب البرازيل، وكشف عن سر اختياره موقع الحارس وقال: «جدي كان حارس مرمى ووالدي وشقيقي الأكبر مورييل، ووالدتي في فريق اليد بمدرستها أيضاً، اعتدت مشاهدة والدي وهو يلعب مع فريق مصنع الأحذية الذي كان يعمل فيه على ملعب مملوء بالأحجار، كان والدي شجاعاً، من نوع الشجاعة المجنونة بعض الشيء والتي تدفعك للضحك، لا يبالي إن ارتطمت الكرة برأسه وحطمت وجهه». وعن أهمية الحارس لنجاح الفريق قال أليسون: «لا نحتاج إلى التذكير بأهمية الحارس، الفريق الجيد يبدأ بحارس جيد». وتابع أليسون (27 عاماً) ذكرياته وقال: «أتذكر جدي وهو يتحدث لي عن فيلكس حارس مرمى البرازيل في مونديال 1970 لكنه كان معجباً بمهارات تافاريل ويلقبه«بيج بوس»، كان تافاريل ملهماً لنا ونحن صغار والآن سنحت لي الفرصة بالتمرن معه فهو مدرب الحراس في المنتخب، كان أول حارس برازيلي يلعب في أوروبا وهو الذي مهد لنا الطريق أنا وإيدرسون (حارس سيتي) حالياً في إنجلترا وقبلنا ديدا في ميلان وجوليو سيزار في الإنتر». وأضاف: «علينا أن نثبت للعالم مهارة البرازيليين في الحراسة، كما هي شهرتهم في الهجوم». وساهم شراء أليسون من روما الإيطالي مقابل 67 مليون استرليني في صيف 2018 بحصد ليفربول أول لقب دوري منذ 30 عاماً وكشف الحارس: «لعبت مرة واحدة كلاعب وسط لكنني سرعان ما عدت بين الخشبتين ولم أشك مطلقاً في اختياري، كنت أتطلع دائماً لشقيقي مورييل، لعبنا معاً فترة وجيزة في انترناسيونال في بورتو أليجري، وهو مصدر إلهام لي في مهاراته وحياته وتعامله مع أطفاله وزوجته، ليس شخصاً كاملاً لكن إيمانه بالله غير شخصيته للأفضل، حتى لو لم يكن شقيقي لاخترت أن يكون صديقي المقرب». وتابع بقوله:«الحارس يشعر بالوحدة والعزلة أحياناً فقوانينه تختلف وقميصه يختلف ويجب أن تكون مهاراته مختلفة عن بقية اللاعبين، مدرب الحراس أقرب من والد ثان لحراس المرمى وأنا أحب التحدي وأحب أن أكون حارس مرمى، نشأت في حي فقير وكرة القدم منحتني الفرصة لأغير حياتي وحياة عائلتي». ويتمتع أليسون بهدوء ورباطة جأش، لذلك كان تأثيره في بطل انجلترا كبيراً ومن الصعب أن تراه يتشاجر مع أحد لاعبي فريقه كما فعل هوجو لوريس مع سون في توتنهام. وحافظ أليسون على هدوئه حتى بعد تلقي ليفربول 3 أهداف في افتتاح الموسم أمام ليدز يونايتد 3-4 والتي أهدى فيها المدافع فان دايك هدف ليدز الثاني بخطأ نادر، ويعلق أليسون: «ليس من شيمي أن أصرخ على أحد ولا أحب في المقابل أن يصرخ عليّ أحد، تدرك أنك ارتكبت خطأ ولا حاجة لأحد أن يذكرك به، نحن محترفون ونرتكب الأخطاء يومياً في التمرينات وأفضل الحوار على الصراخ بوجه مدافع لتحسين الأداء». وأشاد أليسون بصفقة تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ، وقال: «إنه دم جديد ومن طراز عالمي للفريق ونتطلع للحفاظ على اللقب ونكرر إنجاز مانشستر سيتي في الـ10 سنوات الأخيرة، في الموسم الماضي لم نركز على الفوز باللقب بل حصد النقاط الثلاث في المباراة المقبلة وسنفعل هذا الموسم نفس الشيء».