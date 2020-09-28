شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تدريبي جديد للحسين العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي سمّت الهيئة الإدارية لنادي الحسين العراقي، لاعب منتخب العراق الأول السابق صباح حسن، مدرباً لفريقها لكرة القدم الذي يستعد للدوري التأهيلي المؤهل إلى الدوري الممتاز. وقال المدير الإداري لفريق الحسين فاضل زغير، إن إدارة النادي استقرت على تسمية المدرب صباح حسن مدرباً للفريق الكروي بعد اجتماعها الأخير لما رأته من خبرة جيدة يمتلكها حسن في مشواره التدريبي. وأضاف زغير، أن الإدارة سمت الطاقم التدريبي المساعد للمدرب والذي سيتألف من زياد قاسم وكريم سالم وساجد جمعة مدرباً لحراس المرمى. يذكر أن المدرب صباح حسن سبق له أن عمل مدرباً لفريق الحسين في الموسم الماضي ونجح في تطويره.

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