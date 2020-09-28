تألق لافت للشعارات الكبرى في انطلاقة الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسمت هجن العاصفة صباح الأحد التحدي الرئيسي للقايا البكار المحليات، وذلك في انطلاقة الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وكان الناموس في الشوط الأول من نصيب هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي الذي قدم «الشاهينية» على القمة بتوقيت وقدره 6:08:4 دقيقة وحفلت الجولة بالتميز والإثارة من خلال التنافس القوي للشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 14 شوطاً. ونجحت «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر الهلالي في حسم الأمور في شوط اللقايا البكار المهجنات بزمن 6:07:8 دقيقة وذهب الشوط الثالث للجعدان المحليات إلى «الباز» بشعار هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد وتحت قيادة المضمر مختار أحمد عبدالملك وسجل توقيت 6:08:9 دقيقة، وسجلت هجن الرئاسة ظهوراً قوياً في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات حيث قدم المضمر أحمد مطر الخيلي «أشقر» على المركز الأول بزمن وقدره 6:11:4 دقيقة. وقدمت «سمحه» الأداء الأقوى وأهدت لقب التوقيت الأفضل إلى مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك بعد أن قادها المضمر عبيد شينان المري إلى صدارة اللقايا البكار المحليات في الشوط التاسع بزمن بلغ 6:03:6 دقيقة.