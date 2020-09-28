شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة المستوى الخامس لمدربي بناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دورة المستوى الخامس لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية، التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي خلال اليومين الماضيين للمدربين الحاصلين على بطاقة التدريب الفضية، والمؤهلة للحصول على بطاقة التدريب الذهبية، لما تضمنته من موضوعات فنية مهمة تساهم في تطوير المدربين وصقل قدراتهم في مشوار حصولهم على درجة الماجستير في بناء الأجسام. جرت الدورة عن ُبعد عبر تطبيق «زووم» للواقع الافتراضي، بقيادة كبير محاضري الأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم الذي تناول الفسيولوجية العامة للجسم، ومكونات وطبيعة الهيكل العظمي للرياضيين، والغدد الصماء ودورها المهم في بناء الأجسام. كما شهدت الدورة محاضرة في الإسعافات الأولية جرت بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ألقاها المحاضر فادي العطار تضمنت أنواع الإصابات والكسور والتمزق العضلي التي تصيب اللاعبين خلال التدريبات والمنافسات. وأشرف على الدورة العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية وتابعها زايد الجلاف نائب الرئيس والمدير العام، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، وحصل المشاركون في ختامها على شهادة معتمدة في الإسعافات الأولية، بجانب تأهل جميع المشاركين إلى المستوى السادس في مسيرة الحصول على الماجستير في علوم بناء الأجسام.

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