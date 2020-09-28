شكرا لقرائتكم خبر عن الديوانية العراقي ينفي إقالة مدربه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي نفى علي لفتة المستشار الإعلامي لنادي الديوانية العراقي، الأنباء التي أشارت إلى قيام رئيس الهيئة الإدارية للنادي بإبعاد مدرب الفريق الأول حازم صالح عن تدريب الفريق والاستعانة بمدرب آخر بسبب رفض الأول لبعض اللاعبين المحترفين الذين تعاقد معهم رئيس النادي حسين العنكوشي. وقال لفتة، في بيان: «تناقلت بعض وسائل الإعلام وللأسف الشديد متسرعة دون استقصاء الخبر من مصدره الرئيسي، أنباء عن إقالة المدرب حازم صالح مدرب فريق الديوانية من منصبه بسبب إبعاد عدد من اللاعبين». وأضاف أن المكتب الإعلامي يؤكد أن المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير باختيار قائمته النهائية، داعياً وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الحقيقية لا سيما أن نادي الديوانية لديه مكتب إعلامي فعال ينقل كل نشاطات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أشارت إلى حدوث أزمة داخل نادي الديوانية بسبب رفض المدرب حازم صالح لاثنين من اللاعبين المحترفين لعدم قناعته بمستواهما الفني والبدني.

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