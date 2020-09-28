طارق يحيى: رحيل كارتيرون أحدث هزة "بشعة" في فريق الزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، أن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض السابق ، احدث هزة بشعة في صفوف الفريق الأبيض. وقال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الحالة المزاجية والنفسية للاعبين كان صعبة جدا في لقاء اسوان والزمالك خسر بفعل فاعل وتأثر كثيرا بالغيابات. صدى البلد، إن الحالة المزاجية والنفسية للاعبين كان صعبة جدا في لقاء اسوان والزمالك خسر بفعل فاعل وتأثر كثيرا بالغيابات. وتابع أن حدثت تدخلات تحكيمية أيضا لأن هدف اسوان كان من خطأ واضح واللاعب رقم ٥ كان يجب طرده. هدف اسوان كان من خطأ واضح واللاعب رقم ٥ كان يجب طرده. واتم تصريحاته مؤكدا أن الفريق كان عليه ضغوط كبيرة أمام طنطا بعد خسارة لقاء اسوان فضلا عن غياب فرجاني ساسي واجهاد طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش، لكن الفريق اجتاز هذه الأمور ونجح في الفوز.



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