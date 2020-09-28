كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف ذئاب الجبل من الحصول على بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة تعاقد القلعة الحمراء معطاهر محمد طاهر.
وأكد محسن صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتفقتمع الخطيب، الحصول على بعض الأسماء وكانوا 4 لاعبين ولكن لم يتم توقيع اتفقاق كتابي في هذا الشأن".
وتابع: "الخطيب صديق شخصي لي واتفقنا غير كتابي ولكنه اتفاق أكبر من أي عقد مكتوب وسنناقش ذلك الأمر لاحقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب: اتفقنا مع الأهلي علي استعارة 4 لاعبين ضمن صفقة طاهر محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.