المقاولون العرب: اتفقنا مع الأهلي علي استعارة 4 لاعبين ضمن صفقة طاهر محمد

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف ذئاب الجبل من الحصول على بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة تعاقد القلعة الحمراء مع

طاهر محمد طاهر.

وأكد محسن صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتفقت

مع الخطيب، الحصول على بعض الأسماء وكانوا 4 لاعبين ولكن لم يتم توقيع اتفقاق كتابي في هذا الشأن".

وتابع: "الخطيب صديق شخصي لي واتفقنا غير كتابي ولكنه اتفاق أكبر من أي عقد مكتوب وسنناقش ذلك الأمر لاحقًا".