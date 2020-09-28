كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن وجود عقد في عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يمنحه حق الانتقال إلى النادي الأهلي.
وأكد محسن صلاح في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتفقنا مع عماد النحاس شفويًا ولا يوجد بيننا أي بنود في العقد تسمح برحيله".
وأوضح: "نحن لن نقف في طريق عماد النحاس وهو يحلم بتدريب النادي الأهلي في يوم من الأيام ونحن سنوافق على طلبه بسبب العلاقة الطيبة بيننا".
وتابع: "عماد النحاس قام بتولي مسئولية المقاولون العرب قبل أن يوقع العقود وحابب أوضح أن العلاقة بيننا طيبة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاولون: عقد عماد النحاس لا يتضمن بند يمنحه الانتقال للأهلي دون موافقتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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