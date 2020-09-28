سفير مصر بالمغرب: من الصعب سفر الأهلي والزمالك علي طائرة واحدة.. والأحمر لم يتواصل معي

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إنه من الصعب سفر نادي الأهلي والزمالك التواصل إلى المغرب من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء، على متن نفس الطائرة.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يتواصل معي بشكل واتفقنا على سفره على متن طائرة خاصة أما الأهلي فلم يتواصل معي

حتى الآن ومن خيراتي في التعامل مع الأهلي فهو معتاد على التواصل في الأوقات الأخيرة وليس مبكرًا على عكس الزمالك".

وتابع: "الأهلي والزمالك من الصعب سفرهم على متن نفس الطائرة بسبب ظروف مباريات الفريقين في الدوري المصري فالأهلي سيلعب مباراة بعد الزمالك عقب 24 ساعة وهذا السبب يصعب من انتقال الفريقين على

متن نفس الطائرة، بالإضافة إلى امتلاك الفريقين بعض المرافقين أمثال الإداريين والعمال وأعضاء مجلس الإدارة".

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن نادي الزمالك بدأ التواصل معه في الأيام المقبلة من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يتواصل معي بشكل مستمر وخلال الأيام الماضية تواصلوا معي بشكل مكثف".

وتابع: "الزمالك يفاضل في الوقت الجاري بين فندقين واستقر على السفر على طائرة خاصة".