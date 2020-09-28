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سبب غياب خماسي الإسماعيلي عن مواجهة طلائع الجيش

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تأكد غياب ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي همام طارق ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد عن مواجهة طلائع الجيش اليوم الإثنين بسبب الايقاف.
ويحل الإسماعيلي ضيفا على الفريق العسكرى اليوم باستاد جهاز لحساب الجولة ثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز .
وحصل الثلاثى على الانذار الثالث فى مواجهة بيراميدز الأخيرة

بالمسابقة ليتأكد غيابهم وذلك طبقا للائحة التى تدير البطولة.
فى ذات السياق ، يغيب أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.
وكان جهاز الدراويش قد أعلن قائمة لاعبيه التى ضمت 20 لاعبا.
 
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