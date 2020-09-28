الإسماعيلي يوجه الشكر لمحمد صلاح وعلي أبو جريشة

وجه مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان الشكر والتقدير للكابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصرية ومحمد صلاح ابو جريشه نجم الكره المصريه وذلك لزيارتهما لمقر اقامة الفريق الاول للنادي الاسماعيلي بالقاهرة .

ولقائهما بالجهاز الفني واللاعبين من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم وذلك قبل لقاء اليوم أمام طلائع الجيش بملعب جهاز

ويثمن المهندس ابراهيم عثمان هذه الزيارة لانها تأتي في وقت الاسماعيلي أحوج مايكون الي تكاتف الجميع داخل وخارج القلعه الصفراء من أجل اخطى تلك المرحلة الصعبة وإعادة الثقة للاعبين .

الجدير بالذكر ان مجلس الاداره وجه الشكر الى جميع رموز ونجوم الاسماعيلي عند زيارتهم لقلعه الدراويش مشجعين للفريق الاول اثناء تدريبه الاساسي قبل اللقاء الهام .

وكان علي ابو جريشه و محمد صلاح إعتذرا عن حضور المبادرة أول أمس بسبب ارتباطات حالت دون تواجدهما بمران الفريق أمس .

أزرهم وذلك قبل لقاء اليوم أمام طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكرى .ويثمن المهندس ابراهيم عثمان هذه الزيارة لانها تأتي في وقت الاسماعيلي أحوج مايكون الي تكاتف الجميع داخل وخارج القلعه الصفراء من أجل اخطى تلك المرحلة الصعبة وإعادة الثقة للاعبين .الجدير بالذكر ان مجلس الاداره وجه الشكر الى جميع رموز ونجوم الاسماعيلي عند زيارتهم لقلعه الدراويش مشجعين للفريق الاول اثناء تدريبه الاساسي قبل اللقاء الهام .وكان علي ابو جريشه و محمد صلاح إعتذرا عن حضور المبادرة أول أمس بسبب ارتباطات حالت دون تواجدهما بمران الفريق أمس .

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