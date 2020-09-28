حكام مباريات الاثنين في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات الغد في الدوري الممتاز على النحو التالي. سموحة وحرس الحدود: محمد الصباحي حكم ساحة أحمد شاهين وعماد العقاد مساعدين هيثم عثمان حكم رابع خالد جمال حكم فيديو عاطف حسين مساعد حكم فيديو

طلائع الجيش والإسماعيلي: محمد الحنفي حكم ساحة عمر فتحي وإبراهيم السوداني مساعدين محمد الشناوي حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو أحمد عبد الله مساعد حكم فيديو

الإنتاج الحربي ووادي دجلة:

إبراهيم نور الدين حكم ساحة هاني عبد الفتاح وأحمد رشدي مساعدين احمد مقبل حكم رابع طارق مجدي حكم فيديو محمد الجلاوي مساعد حكم فيديو

المصري وأسوان: محمود البنا حكم ساحة سامي هل ومصطفى حسين مساعدين قطب حسن حكم رابع سيد شعبان حكم فيديو عمرو عايد مساعد حكم فيديو

حسين مساعد حكم فيديوطلائع الجيش والإسماعيلي: محمد الحنفي حكم ساحة عمر فتحي وإبراهيم السوداني مساعدين محمد الشناوي حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو أحمد عبد الله مساعد حكم فيديوالإنتاج الحربي ووادي دجلة:إبراهيم نور الدين حكم ساحة هاني عبد الفتاح وأحمد رشدي مساعدين احمد مقبل حكم رابع طارق مجدي حكم فيديو محمد الجلاوي مساعد حكم فيديوالمصري وأسوان: محمود البنا حكم ساحة سامي هل ومصطفى حسين مساعدين قطب حسن حكم رابع سيد شعبان حكم فيديو عمرو عايد مساعد حكم فيديو

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