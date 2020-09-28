تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تواجد عدد من الجماهير في لقاءات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء.
وأكد أشرف إبراهيم في تصريحاتخاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "من المستحيل حضور أي عدد جماهيري حتى لو قليل في المدرجات لحضور مباريات الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الحضور بشكل قليل للغاية متمثل في بعض الأشخاص".
وتابع: "هناك فحوصات ومسحات سيخضع لها بعثات الفرق قبل الدخول إلى المغرب من أجل الإطمئنان على سلامة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بالمغرب: مواجهتي الأهلي والوداد وللزمالك والرجاء سيقاما بدون جماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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