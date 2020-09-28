رونالدو يقود يوفنتوس لتجنب الهزيمة وميلان ونابولي يواصلان إنطلاقتهما القوية

قاد الدون رونالدو فريقه يوفنتوس لتجنب الهزيمة من روما متحدياً الظروف الصعبة التي مرّ بها حامل اللقاء خلال المواجهة المثيرة.

انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه روما القوية بالتعادل 2-2 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقاسم الفرنسي فيريتو مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجومية اللقاء بعدما قاد الأول روما للتقدم في مناسبتين بينما تكفل صاروخ ماديرا بمهمة إعادة توازن فريقه والتعادل.

وسجّل فيريتو الهدف الأول من ركلة جزاء (31) ورد رونالدو بذات الطريقة (44) قبل أن يعود الفرنسي ليمنح التقدم لفريقه مرة أخرى سريعاً (45+1).

وأثبت رونالدو مجدداً أنّه أبرز نجوم بطل الدوري الإيطالي بإدراكه التعادل (69) بعد سبع دقائق فقط من طرد زميله الفرنسي رابيو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى أربع نقاط بعدما انتصر 3-0 على سمبدوريا في المرحلة الأولى فيما اقتنص روما نقطته الأولى بعدما اعتبر خاسراً 3-0 أمام فيرونا بسبب خطأ إداري.

ودفع مدرب يوفنتوس الجديد لاعب وسطه الدولي السابق أندريا بيرلو بالوافد الجديد ألفارو مورتا أساسياً قبل أن يخرجه مطلع الشوط الثاني للدفع بالبرازيلي دوغلاس كوستا (58).

إنطلاقة نابولي وميلان القوية تتواصل

Advertisements

واصل كلّ من نابولي وميلان الانطلاقة القوية بتحقيقهما للفوز الثاني على التوالي عندما تغلب الأول على ضيفه جنوى والثاني على مضيفه كروتوني.

وجاء انتصار نابول يبنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فيما انتصر ميلان 2-صفر الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، بكّر نابولي بالتسجيل عبر الدولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو في الدقيقة العاشرة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي البلجيكي دريس مرتنز سددها بقوة من مسافة قريبة داخل المرمى.

وانتظر نابولي الشوط الثاني لتأمين انتصاره حيث عزز الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي التقدم مطلعه مستغلاً كرة بالكعب من النيجيري فيكتور اوسيمهين (46)، قبل أن يضيف مرتنز الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من زيلينسكي.

وسجل لوزانو هدفه الشخصي الثاني والرابع في الدقيقة 65 إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من مرتنز خلف الدفاع فسددها بيمناه على يسار الحارس، وسجل البديل المقدوني الشمالي إلييف الماس الخامس كرة داخل المنطقة من الألباني السيد هيساي فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة (69)، قبل أن يختم البديل الآخر ماتيو بوليتانو المهرجان بمجهود فردي رائع انهاه بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (72).

وفي الثانية، اقتنص ميلان ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول اثر عرقلة الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش داخل المنطقة فانبرى لها الدولي الإيفواري فرانك كيسييه بنجاح، قبل أن يضيف الإسباني المغربي الأصل ابراهيم دياز المعار من ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 50 مستغلاً كرة خاطئة من مدافع كروتوني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.

المصدر: بي إن سبورت

