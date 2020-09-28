برشلونة يستهل موسمه بفوز عريض على فياريال

ضرب برشلونة بقوة في مباراته الرسمية الأولى مع مدربه الهولندي رونالد كومان فسحق ضيفه فياريال برباعية نظيفة الأحد على أرضية ملعب كامب نو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وافتتح نجم البرسا الواعد أنسو فاتي التسجيل بشكل مبكر من خلال توقيعه على ثنائية 15-19، فيما وقع أسطورة النادي ليونيل ميسي على الثالث من ركلة جزاء 35، وختم لاعب الغواصات الصفراء باو توريس التسجيل حين أدخل الكرة بالخطأ في مرمى فريقه 45+1.

وقدم برشلونة عرضاً قوياً بدا فيه ملامح فريق مختلف عن الموسم الماضي بالأخص مع استثمار فاتي وكوتينيو ومن ثم ديمبيلي ولو بشكل أقل في الشوط الثاني.

وحصل برشلونة على 3 نقاط من مباراته الأولى هذا الموسم فيما تجمد رصيد فياريال الفريق الذي يدربه أوناي أيميري عند النقطة 4.

وسجل ميسي في جميع المواسم الـ17 التي قضاها في الدوري الإسباني (آخر 17 موسم).

وكانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل أول مباراتين لبرشلونة في الموسمالحالي، لمنح لاعبيه قسطا أوفر من الراحة، بعد مشاركتهم في الأدوارالنهائية للنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت فعالياتها الشهر الماضي.

وبدد برشلونة المخاوف بعد رحيل سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي ايفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي ارثر مؤكداً استعداده للعودة الى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي في جميع المسابقات.

وضرب برشلونة بقوة وحسم النتيجة في شوطها الأول بتسجيله رباعية بفضل الأداء الهجومي القوي للاعبيه خصوصاً في المرتدات بقيادة الرباعي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي والفرنسي انطوان غريزمان.

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ونجح فاتي في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من جوردي البا (15).

وأضاف فاتي الهدف الثاني اثر هجمة مرتدة قادها البرازيلي فيليبي كوتينيو من منتصف ملعب فريقه على منتصف ملعب الضيوف ومررها الى المهاجم الواعد غير المراقب عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه داخلها بيسراه وتابعها بيمناه على يمين الحارس سيرخيو أسينخيو (19).

وانقذ الحارس أسينخيو مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لميسي من مسافة قريبة اثر انفراد بعد تمريرة من فاتي (26).

وحصل فاتي على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل القائد ماريو غاسبار فانبرى لها القائد ميسي بنجاح (35).

وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الرابع بالنيران الصديقة عندما مرر ميسي كرة عرضية داخل المنطقة الى سيرجيو بوسكتس حاول المدافع باو ابعادها فتابعها بالخطأ داخل مرمى فريقه (45+1).

ودفع كومان بالثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وبيدرو غوزناليز مكان فاتي وكوتينيو (70) دون أن تتغير النتيجة.

ولعب الحارس البرازيلي نيتو أساسياً بين خشبات مرمى نادي برشلونة بسبب تغيب حارسه الأساسي الألماني تير شتيغن الذي أجرى عملية جراحية في الركبة منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي وسيعود للملاعب بعد أقل من شهر.

المصدر: بي إن سبورت