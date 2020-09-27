شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: مستعد لخدمة الزمالك من أي موقع وسأعود لعملي بقطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ايمن عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة الأول بالنادي المنتهية مهمته بعد مباراة الجونة سعادته بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مشيرًا إلى أنه تشرف بمهمته بالعمل مع الجهاز الفني المؤقت من قبل مجلس إدارة النادي.
وتمنى «عبدالعزيز» أن يكون وفق في مهمته، مشددًا على أنه مستعد للعمل في أي مكان وأي وقت في النادي، متمنيًا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.
واختتم عبدالعزيز: «بدء من الغد سأعود لمنصبي كمدير لقطاع الناشئين بالنادي».
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