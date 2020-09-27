شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: ليس لنا علاقة بـ«بابل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الأنجولي آري بابل ليس لاعبًا بنادي الزمالك.
وأضاف «منصور» أنه ليس له علاقة وناديه بما أعلنه اللاعب خلال وسائل الإعلام باتفاقه على الانتقال إلى الزمالك.
وأشار «منصور» إلى أن الزمالك فقط هو الذي يحدد صفقاته ووقت الإعلان عنها.
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