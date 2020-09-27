شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب اتحاد الكرة بإنهاء ازمة «ساسي» و«بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن إدارة ناديه ستطالب اتحاد الكرة بالتدخل لحل أزمة أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي مع منتخبات بلادهم.

وأوضح «منصور» أن ناديه تلقي خطابين من المنتخبين التونسي والمغربي يطلبان فيه ضم اللاعبان للمشاركة في المباريات الودية.

وتساءل «منصور» كيف يتم استدعاء اللاعبان للمشاركة في مباريات ودية في تلك الفترة، رغم أن الفيفا منح اللاعبين فترة راحة من المشاركات الدولية.