شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في المغرب: الزمالك يفاضل بين فندقين وسيسافر على متن طائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن نادي الزمالك بدأ التواصل معه في الأيام المقبلة من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء.

وأكد أشرف إبراهيم، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك يتواصل معي بشكل مستمر وخلال الأيام الماضية تواصلوا معي بشكل مكثف».

وتابع: «الزمالك يفاضل في الوقت الجاري بين فندقين واستقر على السفر على طائرة خاصة».