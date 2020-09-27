شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف: ركلة جزاء عبدالله جمعة صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي ياسر عبدالرؤوف إن ركلة الجزاء الثانية التي احتسبها أحمد الغندور عقب العودة لـ«الفار» صحيحة.

وأضاف «عبدالرؤوف»، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «ركلة الجزاء صحيحة بعد وجود تلامس ضد عبدالله جمعة، وكان من المفترض أن يحتسبها الغندور في البداية».

وأضاف: «الخطأ الذي احتسبه الحكم المساعد ضد محمود الونش وجاء منه الهدف الأول للجونة صحيح مائة في المائة».

وفاز الزمالك على الجونة بنتيجة 4-3 بمنافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 20019-2020