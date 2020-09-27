شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف مدة غياب «ربيعة».. ويؤكد: إصابته أصعب من إصابة «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة كبيرة بشأن إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العضلة الخلفية.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، إن إصابة رامي ربيعة قوية موضحًا أنها أصعب من رمضان صبحي والتي تعرض لها خلال لعبه في صفوف النادي الأهلي بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأوضح: «إصابة ربيعة قوية أكتر من رمضان صبحي واللاعب سيغيب لفترة حوالي 3 شهور وسيغيب عن نهائيات دوري أبطال أفريقيا».
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