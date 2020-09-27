شكرا لقرائتكم خبر عن «يحيي»: طارق حامد طلب التغيير وسأطلب من «باتشيكو» إراحة محمود علاء و«الونش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، طلب التبديل خلال لقاء الفريق الأبيض أمام نادي الجونة.
وأكد طارق يحيى، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة «النهار»: «طارق حامد طلب التبديل قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة ولكنني صممت على استمراره لأنه لاعب مهم في الفريق ولا غنى عنه».
وعن التوصيات التي سيبلغها للجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو، أوضح: «سأطلب إراحة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمود علاء ومحمود الونش، وهناك بعض التوصيات التي لا يمكن الكشف عنها في وسائل الإعلام».
وأتم: «مصطفى محمد مستمر في نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري وهو مركز مع الزمالك ومستمر حتى نهاية بطولة أفريقيا».
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