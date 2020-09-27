شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعلن أسماء الجهاز المعاون لباتشيكو الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، الأثنين، أسماء الجهاز المعاون، لباتشيكو المدير الفني الجديد. وحضر باتشيكو، مباراة الزمالك والجونة، من مدرجات ستاد القاهرة، للتعرف على القدرات الفنية والبدنية للاعبين. وسيقود باتشيكو، مباراة الفريق أمام المصري، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون للدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور يعلن أسماء الجهاز المعاون لباتشيكو الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.