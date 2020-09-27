شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: أرفض إيقاف «بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف نادي الزمالك من تغريم أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد اعتراضه بشكل غير لائق خلال لقاء الجونة.
وأكد طارق يحيى، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه ماليًا ولكني سأشاركه في المباريات بسبب اعتذاره».
وتابع: «أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي».
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