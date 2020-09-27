شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: الوقت لم يسعفنا لتقديم «باتشيكو» في مؤتمر صحفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إنه لم يتحدد مؤتمر صحفي للمدير الفني الجديد جيمي باتشيكو حتى الآن، نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات.
وأضاف منصور: «البرتغالي باتشيكو طلب فيديوهات للاعبين وكذلك ملف عن الإصابات وسيتم عقد اجتماع بين باتشيكو وجميع أفراد الجهازين الفني والطبي، لوضع أهداف محددة في الفترة المقبلة»، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لديه حماس كبير للفترة القادمة كما أن عنده تحفظًا كبيرًا جدًا على ضغط المباريات.
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