شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: أرفض معاونة «باتشيكو» في جهاز الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن احتمالية عمله في الجهاز المعاون لنادي الزمالك في الوقت الجاري بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.
وأكد طارق يحيى، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة «النهار»: «رفضت العمل من قبل في الجهاز الفني لميتشو، مدرب الزمالك سابقًا، لأنه رآني أدير الزمالك وقد يسبب له ذلك حالة من القلق لاعتقاده تدخلي في عمل الجهاز الفني».
وأوضح: «سبب رفضي العمل مع ميتشو هو نفس السبب الذي أرفض له العمل مع باتشيكو».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي: أرفض معاونة «باتشيكو» في جهاز الزمالك لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.