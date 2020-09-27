شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: أرفض معاونة «باتشيكو» في جهاز الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن احتمالية عمله في الجهاز المعاون لنادي الزمالك في الوقت الجاري بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.

وأكد طارق يحيى، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة «النهار»: «رفضت العمل من قبل في الجهاز الفني لميتشو، مدرب الزمالك سابقًا، لأنه رآني أدير الزمالك وقد يسبب له ذلك حالة من القلق لاعتقاده تدخلي في عمل الجهاز الفني».

وأوضح: «سبب رفضي العمل مع ميتشو هو نفس السبب الذي أرفض له العمل مع باتشيكو».