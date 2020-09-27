شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: «يحيى» و«عبد العزيز» دورهما كان بطولي مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بالشكر للثنائي طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق، وأمير عبدالعزيز، المدرب العام، عقب انتهاء مباراة الجونة.

وفاز الزمالك على الجونة 4/3، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن مباريات الجولة 30 للدوري.

وأضاف أن «يحيى» و«عبدالعزيز» قاموا بدور بطولي مع الفريق في مرحلة من أصعب المراحل، حتي نجحوا أن يسلموا الراية لجيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق.