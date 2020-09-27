طارق يحيي: الزمالك استقبل أهداف ساذجة أمام الجونة وأداء الفريق تحسن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز أمام نادي الجونة كان صعب للغاية.
وأكد طارق يحيى، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نحن نبذل مجهود أكبر من أي فريق بسبب لعبنا على الدفاع والهجوم ونحن أستقبلنا أهداف ساذجة».
وأوضح: «من غير الصحيح أن تسكن شباك نادي الزمالك ثلاثة أهداف من كرات ساذجة من كرات ثابتة».
وتابع: «حققنا 3 نقاط هامة للحفاظ على فارق النقاط مع نادي بيراميدز ونجحنا في تجهيز جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية».
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