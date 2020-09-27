شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الجونة فريق منظم وقدم مباراة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر عليه فريق الجونة أمام القلعة البيضاء في المباراة التي جمعتهما، الأحد في الدوري الممتاز.

وأشاد «منصور» بالمستوى التنظيمي الذي كان عليه لاعبي الجونة في الملعب، ونجاحهم في تقديم مباراة قوية أمام الزمالك.

وشدد على أن خبرات لاعبي الزمالك هي التي حسمت نتيجة المباراة لصالحهم.

وفاز الزمالك على الجونة، الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 للدوري.