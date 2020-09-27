شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن يونس: الجونة لو لعب كل مبارياته بهذا المستوي لكان ينافس علي الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، والمحلل الفني بقناة «أون تايم سبورتس»، إن الجونة لو لعب كل مبارياته بنفس المستوى الذي خاض به مباراة الزمالك، لأصبح منافسًا قويًا على الدوري.

وأشار «يونس» أن المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري لا يليق بالفريق الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته في الدوري أمام الزمالك،.

وطالب «يونس» لاعبي الجونة بالاستمرار على نفس المستوى في جميع المباريات، خصوصًا وأنهم لديهم ما يؤهلهم لذلك.

وفاز الزمالك على الجونة 4/3، الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 للدوري.