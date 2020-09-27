شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية (صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة سوهاج، والتى جاءت لتفقد وإفتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية، وعقد لقاءات حوارية مع شباب المحافظة.

وكرم وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج- في ختام الزيارة- كلا من: محمد مهران، كأصغر رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمم، وفريق كرة السلة بنادي سوهاج الرياضي الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وفريق رفع الأثقال بنادي الإيمان للمعاقين لحصوله على بطولة الجمهورية، وكذلك فريق ألعاب القوى، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.

وتفقد الوزير، ومحافظ سوهاج، أروقة مركز شباب مدينة ناصر بحي شرق سوهاج، ومستجدات أعمال التطوير بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية، وتابعا خلال الجولة فعاليات اختيار الموهوبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذي ينفذ بالمركز في رياضات «الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والتايكوندو»، كما تفقدا صالة اللياقة البدنية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات أعمال التطوير الأخيرة بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بسوهاج.

واختتم وزير الشباب والرياضة زيارته للمحافظة، يرافقه محافظ سوهاج، ونائب المحافظ، ورئيس جامعة سوهاج، بتفقد الحديقة المتحفية والبازارات السياحية في شرق مدينة سوهاج، وميدان العارف بالله، وكورنيش سوهاج الغربي، مشيدا بالجهد المبذول والمظهر الحضاري اللائق، الذي بدت عليه المحافظة اليوم، مشيرا إلى التنسيق مع المحافظة لمشاركة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في بعض المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة بالقاهرة لتسويق منتجاتهم.

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية

وزير الشباب يختتم زيارته لسوهاج بتكريم الفرق الرياضية وتفقد الحديقة المتحفية