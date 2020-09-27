شكرا لقرائتكم أيمن يونس: طارق يحيى قدم هدية كبيرة لباتشيكو وهدف زيزو إعجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قدم هدية كبيرة لباتشيكو اليوم من خلال تعريفه على لاعبى الزمالك خلال مباراة رسمية واضحة.

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، هدف زيزو إعجازى ونظرة زيزو رواغت الحارس وفيه خباثة كروية متكاملة هدف اوروبى فى ملاعبنا .

وواصل نجم الزمالك الأسبق، أن تغيرات رضا شحاتة فى ظاهرها رائعة ولكنها مخاطرة كبيرة ووسط الملعب تكشف تماما ، مضيفا هدف طارق يحي الاساسي تجهيز اللاعبين لبطولة دورى ابطال افريقيا والاكتمال الفنى لنادى الزمالك فى وجود فرجانى ساسي واشرف بن شرقى .

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وتابع يحيي لاعبى الزماك يقدرون الموقف تماما واليوم هناك قلق كبير على دفاع الزمالك ، ومحمود علاء كان لديه مشكلة فى الرقابة وباوليو مثل خطر كبير على دفاع الزمالك .

وأتم حسام غالى ورضا شحاتة تمكنا من اعداد اللاعبين نفسيا جيدا مما سهل مهمته ف اللعب بهدوء ، ويري أن زيزو أفضل لاعب فى المباراة ووالتر بواليا لاعب الجونة يشاركه