شكرا لقرائتكم طارق يحيي: مباراتنا مع الجونة كانت "غلسة" كرويًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك ان مباريات الزمالك والجونة عادة ما تكون مباريات صعبة علي الفريقين ، واصفا أيها بـ " غلسة " كروية، وأضاف طارق يحيى عقب المباراة انه قال للاعبي الزمالك ان الجونة تمتلك لاعبين علي مستوى عالي وسيكون اللقاء ملئ بالندية. وأضاف طارق يحيى ان الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمى الزمالك كانت من كرات ثابتة مضيفا انه يعتبر تلك الأهداف " تهريج " ، وقال المدير الفني للزمالك ان لاعبي الزمالك لم يتلزموا بالتعليمات التي منحها لهم بين الشوطين. وعن واقعة اعتراض اشرف بن شرقي عقب استبداله، أكد طارق يحيي ان بن شرقي عائد من الإصابة ولهذا فانه فضل استبداله خوفا من تعرضه لاصابة جديدة، مشددا علي ان اللاعب المغربي الدولي اعتذر له عقب المباراة وافهمته سبب استبداله. واختتم طارق يحيي تصريحاته مؤكدا انه يوجه الشكر لاهله واسرته زمجلس إدارة نادي الزمالك مشددا علي انه تحت امر النادي في أي منصب واي وقت. Advertisements

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من: محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.