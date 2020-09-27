شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: كانت رغبتى الاحتراف الخارجى لكن كورونا غيرت وجهتى لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز على ملابسات انتقاله لصفوف بيراميدز، موضحا أن مسئولي فريقه الجديد اتسموا بالوضوح الشديد في فترة المفاوضات.

وتابع إكرامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج جمهور التالتة، اليوم الأحد: "مسئولي بيراميدز عرضوا عليا الانتقال للفريق وأبلغتهم برغبتي في خوض التجربة الجديدة في فريق خارج مصر منعًا للحساسية مع جماهير ومسئولي الأهلي".

وتابع: "كان لدى عرض في الدوري السعودية، لكنه لم يكن من فرق المقدمة في السعودية، وبعد المتغيرات التي فرضتها تداعيات كورونا قررت الموافقة على عرض بيراميدز".

وأكمل وحش أفريقيا: "أحيانًا تجبرنا الظروف على اتخاذ قرار عقلاني يتنافى مع ما تحمله مشاعرنا، علاقتي بالأهلي أكبر بكثير مما حدث في الشهرين الأخيرين".

وأضاف إكرامي: "أنا في منظومة كروية قريبة جدا من الأهلي والزمالك في الجانب الاحترافي، بيراميدز لديه مقومات البطولة. بغض النظر عن الإمكانيات المادية، لا فريق خارج الأهلي والزمالك".

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وكشف حارس الأهلي السابق، أنه لم يضع الأهلي في مقارنة مع أي ناد آخر، موضحا أن الأهلي في مكانة مختلفة بالنسبة له.

وابدى إكرامي سعادته باللعب مع السعيد وفتحي ورمضان صبحي في فريق واحد قائلا: "سعيد بالطبع أنى هلعب مع مجموعة معظمها مش غريب عليا، وأنا متفاءل جدا بالتجربة وبالمنافسة مع المهدي سليمان والشناوي".

وعن تصريحاته للتبرأة من قصة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز قال: "من قبل تصريحات على تويتر وأنا أتعرض للهجوم، لم أندم على توضيحي للموقف، وتصريحاتي تم تجزئتها بشكل غريب".

وختم: "أرفض التعليق على أي شى يخض الأهلي سواء رحيل مدرب أو لاعب لأني أصبحت لاعبا في ناد آخر، وشخصيًا لا أفكر في أي مناصب علاقتي بالأهلي متينة وأصيلة لكني أفكر في الاستمرار بالملاعب لأطول فترة ممكنة".