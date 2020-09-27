شكرا لقرائتكم زيزو: مهمتنا تنفيذ تعليمات باتشيكو فى المستقبل والفوز على الجونة إهداء لطارق يحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن الفوز جاء اليوم اهداء من اللاعبين لطارق يحيي المدير الفني المؤقت الذي تنتهي مهمته رسمياً عقب مباراة الجونة اليوم.

وفى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

أضاف أحمد سيد زيزو في تصريحات خاصة لقناة الزمالك الفضائية عن الهدف الذي سجله من كرة ثابتة أكد اللاعب الشهير أنه لمح حارس الجونة متمركز بعيداً عن الزاوية القريبة ما جعله يفكر بسرعة في وضع الكرة بهذا الشكل.

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أوضح أحمد سيد زيزو أنه لا يعرف ما يفكر فيه المدرب البرتغالي الجديد باتشيكو لكن كل ما يعنينا هو تنفيذ تعليماته بشكل كبير في المباريات المقبلة لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الذي نتمناه الجميع.

تابع أنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر لأنه لعبه كثيراً في أوروبا لكن بالطبع أن تحت أمر الزمالك في أي مكان داخل الملعب.