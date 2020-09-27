شكرا لقرائتكم مكافأة خاصة للاعبى الاتحاد السكندرى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام "بيراميدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى جلسة مع اللاعبين قبل تدريب اليوم ووعد بصرف مكافأة خاصة فى حال تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الإسبوع الـ30 للدورى .

وطالب طلعت يوسف لاعبيه بضرورة نسيان مباراه إنبى الأخيرة والتركيز فى المباراة القادمة لمصلحة جماهير الإتحاد التى شنت هجوم على الجهاز واللاعبين بعد التراجع فى المستوى والنتائج السلبية التى أدت الى فقدان المركز الخامس والمنافسه على المربع الذهبى.

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ويعانى فريق الإتحاد من الغيابات المؤثرة فى صفوف الفريق فى جميع خطوطه الثلاثة فى حراسه المرمى عماد السيد والذى لا يزال يتم تجهيزه واعداده وعدم التسرع فى الدفع به وكذلك غياب قلبى الدفاع محمد انور ومحمود رزق والذى جعل من دفاعات الإتحاد سهوله فى احراز الاهداف نظرا للأخطاء الساذجة المتكررة بالاضافة إلى غياب أحمد رفعت والذى يعد من القوة الهجومية التى يعتمد عليها طلعت يوسف موخرا وكذلك اصابه محمد الصباحى والاعتماد فقط على خالد قمر والذى يلعب مبارياته الاخيره رغم الإصابه ب ٨ غرز فى الحاجب .

ويسعى طلعت يوسف إلى تقديم أداء جيد أمام بيراميدز لمصلحة جماهير سيد البلد،وخضع لاعبو الفريق وجهازهم الفنى والطبى والإدارى عصر اليوم إلى تحاليل رابيد تيست فى مقر النادى بالشاطبى.