شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: عقد باتشيكو ينتهى 31 يوليو.. وتطبيق اللائحة على بن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدة تعاقد النادى مع البرتغالى جيمي باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق، مؤكدًا أن الخواجة تنتهى مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 31 يوليو 2021، لافتًا إلى إن هناك جلسة منتظرة للخواجة مع مجلس الإدارة، وبعدها سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، مشيرًا إلى إن ضيق الوقت صعب إقامة مؤتمر صحفى للإعلان عن المدرب الجديد.

قال أمير مرتضى: "باتشيكو لم يوجه لي اسئلة ولكن طلب فيديوهات وامور معينة وسلمناه ارقام واحصائيات الفريق ثم سيعقد اجتماعا مع اللاعبين حتي يتحدث معه في سياسته المقبلة.. والخواجة تحفظ علي جدول الدوري واستغرب وجود مباريات في الدوري خلال الاجندة الدولية، ولكن سنحدد موقفنا فى هذا الشأن مع مجلس الإدارة".

وأكد المشرف على الكرة بالزمالك، أن منتخب تونس استدعى فرجانى ساسى، فى الوقت الذى استدعى فيه منتخب المغربى أشرف بن شرقى.

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وعن التعاقد مع أرى بابل، قال أمير: "نادى الزمالك يحترم تعاقداته ومش منطقي ان لاعب زي اري بابل مالوش عقد في الزمالك يقول ان له مرتب وهوا لسه مجاش، وطلبنا منه امور وهوا مجابهاش وسنعلن في التوقيت المناسب التي تخص صفقاتنا".

وتحدث أمير مرتضى عن واقعة غضب أشرف بن شرقى خلال استبداله فى مواجهة الجونة، قائلاً: "في لائحة موجودة ولو هوا أخطأ هتطبق عليه وهستلم تقرير من طارق يحيي بكل ما حدث".

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.