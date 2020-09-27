شكرا لقرائتكم طارق يحيي: أزمة بن شرقي انتهت بالاعتذار وحذرت بين الشوطين من تلقي أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سعادته بالفوز وحصد النقاط الثلاثة أمام الجونة بالدوري المصري.

وقال طارق يحيي خلال تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: "كنت أعلم ان مباراة الجونة سوف تكون قوية للغاية خاصة وان لاعبيه بينهم عناصر لعبت لأندية كبيرة".

أضاف طارق يحيي: "حزين من الأهداف التي دخلت مرمانا وحذرت اللاعبين من هذا الامر بين الشوطين".

تابع طارق يحيي: الغريب ان ظاهرة تلقي مرمانا أهداف تكررت في الشوط الثاني ودخل هدفين بشكل غريب".

وشدد طارق يحيي: "لا يصلح في فريق كبير بحجم الزمالك أن يتلقى 3 أهداف خاصة وأننا سنواجه الرجاء البيضاوي المغربي وهم يمتازون بهذه الكرات العالية".

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تابع مدرب الزمالك: "دفعت بثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني وامتلكت وسط الملعب وفي النهاية اشكر الجميع على هذه الفترة التي قضيتها واليوم هو النهاية لن اتواجد في الجهاز الجديد ومن الصعب العمل كرجل ثاني رغم حبي الكبير للنادي".

وعن بن شرقي قال طارق يحيي تصريحاته: "اللاعب اعتذر لي وأنه قادم من الإصابة وكان واجبا الحفاظ على ولكنه لاعب مؤدب ولن يحزن للخروج كما يردد كنت اريد عدم مشاركته في مباراة كاملة وقلت له عشان نفسك".

وأختتم المدير الفني تصريحاته: "لم يكلفني أحد بالجلوس مع المدرب الجديد واتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة".