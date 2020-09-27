شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الأهداف من أخطاء قاتلة وبن شرقى اعتذر بعد المبارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق يحيي المدير الفنى لنادى الزمالك التحية لفريق الجونة وقال نحن من منحنا الجونة الفرصة لركوب المباراة والاهجداف جاءت من ضربات ثابتة بدون رابة وليس لها داعى.

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport أشكر اللاعبين والاجهاد أصاب لاعبى الزمالك كثيرا كنا مجهدين جدا

وحرصت على اراحة عدد من اللاعبين وكان نفسى امنح طارق حامد راحة وطلب منى التغير فى نهاية المباراة وقولته صعب دلوتى مش هينفع لعب 4 مباريات فى 10 ايام صعب عليه جدا.

وأكد يحي ان الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمى الزمالك كانت من كرات ثابتة مضيفا انه يعتبر تلك الأهداف " تهريج " ، وقال المدير الفني للزمالك ان لاعبي الزمالك لم يتلزموا بالتعليمات التي منحها لهم بين الشوطين.

وتابع طارق يحيي عن واقعة اعتراض اشرف بن شرقي عقب استبداله، ان بن شرقي عائد من الإصابة ولهذا فانه فضل استبداله خوفا من تعرضه لاصابة جديدة، مشددا علي ان اللاعب المغربي الدولي اعتذر له عقب المباراة وافهمته سبب استبداله.

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كما وجه طارق يحيي الشكر لاهله واسرته ومجلس إدارة نادي الزمالك مشددا علي انه تحت امر النادي في أي منصب واي وقت.

وزاد الحمد لله التكليف انتهى اليوم انا ابن بار من ابناء الزمالك وعجبني هدف زيزو كثيرا وسعيد يالتكليف وكل ما كان يهمنى اليوم المكسب قبل الاداء ، مضيفا اللاعبين وقعوا فى أخطاء كثيرة وهذا ما أكدت عليه بين الشوطين لا بد ان نلعب رجل لرجل ولا بد أن يكون لاعبى الزمالك على درجة أعلى من التركيز وجمعت اللاعبين بعد المباراة .

وأوضح أن بن شرقى حريص على الملعب بن شرقى جميل كان عاوز يكمل وكنت خايف عليه من الاصابة ، وجاهز لكل تقارير بباتشيكو وهو رأى اللاعبين فى الملعب اليوم وجاهز لمقابلته فى أى وقت