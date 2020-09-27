شكرا لقرائتكم زيزو: هدفنا الفوز ببطولة دورى ابطال إفريقيا والبطولة فى ميت عقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعد أحمد سيد زيزو جناح الزمالك المهاجم جماهير الابيض بالفوز ببطولة دورى ابطال إفريقيا هذا الموسم ، قائلا هدفنا الفوز ببطولة دورى ابطال إفريقيا والبطولة فى ميت عقبة ان شاء الله.

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport احنا مش بنلحق نتدرب عشان ضغط المباريات ونحاول ان نفعل كل شئ فى وقت ضيق جدا

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وتابع زيزو مهمتنا تنفيذ تعليمات باتشيكو في المستقبل والفوز على الجونة اهداء لطارق يحيي، مضيفا الفوز كان الاهم فى مواجهة اليوم وأهدى المكسب لطارق يحيي ونشكره ونتمى له التوفيق مستقبلا.

وقال المباراة تحولت بشكل غريب والثلاث نقاط الاهم ، وهدف اليوم جاء فى بالى فى اخر لحظة عندما رايت الحارس بجوار العارضة و80% منه توفيق من الله

وأتم زيزو أن الفوز جاء اليوم اهداء من اللاعبين لطارق يحيي المدير الفني المؤقت الذي تنتهي مهمته رسمياً عقب مباراة الجونة اليوم.