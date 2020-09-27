شكرا لقرائتكم طارق يحيي يقسم : أشرف بن شرقي لم يتجاوز ضدي وقمت بتغييره لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن الفوز أمام الجونة كان صعب للغاية قائلا:"نحن نبذل مجهود أكبر من أي فريق بسبب لعبنا على الدفاع والهجوم وأستقبلنا أهداف ساذجة ومن غير الصحيح أن تسكن شباك فريقنا ثلاثة أهداف من كرات ساذجة وثابتة".

أضاف يحيى خلال تصريحات تلفزيونية: "حققنا 3 نقاط هامة للحفاظ على فارق النقاط مع بيراميدز وجهزنا جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية ورفضت العمل من قبل في الجهاز الفني لميتشو لأنه ظن أننى سأتدخل فى عمله ونفس الحال بالنسبة لباتشيكو".

وعن مشادة بن شرقى قال"أشرف بن شرقي لاعب محترم وابني قبل أن يكون لاعبًا في نادي الزمالك وهو اعتذرلي بعد إعتراضه بشكل غير لائق وهو لم يتجاوز وقالي نصًا يا كابتن أنا جاهز وبعد ذلك اعتذرلي وقالي أنا أسف".

وواصل:"قمت بتبديل بن شرقي بسبب تراجع مستواه البدني وغيابه عن التغطيات الدفاعية وهو سببب تغييره ولو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه ماليًا ولكني سأشاركه في المباريات بسبب اعتذاره".

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وأكمل: "أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي".

وأردف :"طارق حامد طلب التبديل قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة ولكنني صممت على استمراره لأنه لاعب مهم في الفريق ولا غنى عنه وسأطلب إراحة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمود علاء ومحمود الونش، وهناك بعض التوصيات التي لا يمكن الكشف عنها في وسائل الإعلام".

وأتم: "مصطفى محمد مستمر في نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري وهو مركز مع الزمالك ومستمر حتى نهاية بطولة إفريقيا".