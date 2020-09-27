شكرا لقرائتكم رضا شحاتة : لا أتحدث عن الأخطاء التحكيمية والكورة الاخيرة مفيش فيها حاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
علق رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة عىل هزيمة فريقه الساحلي من الزمالك مساء اليوم بنتيجة 4-3 فى مباراة مثيرة قائلا ولن أتحدث على الاخطاء التحكيمية ولن أتدخل فى الحالات التحكيمية بس أنا شايف ان الكرة الاخيرة مفيش فيها حاجة.
وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport السفر كثيرا من الجونة إلى القاهرة أثر كثيرا على اللاعبين وأشكر اللاعبين على الاداء.
وتابع أحتاج إلى التركيز فى مباراة طنطا القادمة لانها هامة جدا والمنافسة صعبة جدا ومعايا لاعبية رجالة وسوء الحظ صادفنا كثيرا ويوجد سوء توفيق ولا بد من التعب اكثر .
وزاد شخصية وطبيعة المدرب تنعكس على اللاعبين وأرى أن التركيز فى الملعب والاشياء الفنية أهم من العصيبة والاهم ان اكون هادئ طوال الوقت ونمتلك لاعبين مميزين ومباراة طنطا هامة جدا فى البقاء ولست قلقا من البقاء فى الدوري
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