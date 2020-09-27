شكرا لقرائتكم بيراميدز يستأجر ملعبًا بمركز شباب الجزيرة لمدة عامًَا.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأجر مسئولو نادى بيراميدز ملعبًا بمركز شباب الجزيرة لمدة عامًَا، قابل للتجديد، وذلك من أجل تخصيصه لقطاع ناشئين النادى، حيث يرغب بيراميدز فى تكوين قطاع ناشئين قوى يضم جميع الأعمار السنية، للمشاركة فى جميع بطولات القطاعات المختلفة، فضلاً على قاعدة كبيرة من اللاعبين الذين من المتوقع أن يخدموا الفريق الكروى الأول فى المستقبل القريب، وكشلك خدمة المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها.

ومن المقرر أن يبدأ قطاع ناشئين بيراميدز استخدام ملعب مركز شباب الجزيرة لخوض التدريبات الجماعية بشكل يومى، بداية من الموسم الجديد.

وكان نادي بيراميدز أعلن الجمعة الماضية، عن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات مقبلة، ويقدم نادي بيراميدز، حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي.

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يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.

ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.

يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.