شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع الوداع بين طارق يحيى مع لاعبي الزمالك عقب مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق بعد نهاية مهمته مع الفريق عقب انتهاء مواجهة الجونة مساء اليوم، حيث وجه الشكر للاعبين علي مباراة اليوم وكل المباريات السابقة، كما أكد يحيى للاعبي الزمالك أنه سيحضر لمقر النادي للاحتفال مع اللاعبين ببطولة افريقيا.

في نفس السياق أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ان مباريات الزمالك والجونة عادة ما تكون مباريات صعبة علي الفريقين ، واصفا أيها بـ " غلسة " كروية، وأضاف طارق يحيى عقب المباراة انه قال للاعبي الزمالك ان الجونة تمتلك لاعبين علي مستوى عالي وسيكون اللقاء ملئ بالندية.

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وأضاف طارق يحيى ان الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمى الزمالك كانت من كرات ثابتة مضيفا انه يعتبر تلك الأهداف " تهريج " ، وقال المدير الفني للزمالك ان لاعبي الزمالك لم يتلزموا بالتعليمات التي منحها لهم بين الشوطين.

وعن واقعة اعتراض اشرف بن شرقي عقب استبداله، أكد طارق يحيي ان بن شرقي عائد من الإصابة ولهذا فانه فضل استبداله خوفا من تعرضه لاصابة جديدة، مشددا علي ان اللاعب المغربي الدولي اعتذر له عقب المباراة وافهمته سبب استبداله.

واختتم طارق يحيي تصريحاته مؤكدا انه يوجه الشكر لاهله واسرته زمجلس إدارة نادي الزمالك مشددا علي انه تحت امر النادي في أي منصب واي وقت.