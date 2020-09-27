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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري حيث حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري حيث بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر. Advertisements نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من: محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.