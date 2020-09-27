شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مواجهة الجونة "غسلة كروية".. والأهداف الثلاثة "تهريج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك ان مباريات الزمالك والجونة عادة ما تكون مباريات صعبة علي الفريقين ، واصفا أياها بـ " غلسة " كروية، وأضاف طارق يحيى عقب المباراة انه قال للاعبي الزمالك ان الجونة تمتلك لاعبين علي مستوى عالي وسيكون اللقاء ملئ بالندية.

وأضاف طارق يحيى ان الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمى الزمالك كانت من كرات ثابتة مضيفا انه يعتبر تلك الأهداف " تهريج " ، وقال المدير الفني للزمالك ان لاعبي الزمالك لم يتلزموا بالتعليمات التي منحها لهم بين الشوطين.

وعن واقعة اعتراض اشرف بن شرقي عقب استبداله، أكد طارق يحيي ان بن شرقي عائد من الإصابة ولهذا فانه فضل استبداله خوفا من تعرضه لاصابة جديدة، مشددا علي ان اللاعب المغربي الدولي اعتذر له عقب المباراة وافهمته سبب استبداله.

Advertisements

واختتم طارق يحيي تصريحاته مؤكدا انه يوجه الشكر لاهله واسرته زمجلس إدارة نادي الزمالك مشددا علي انه تحت امر النادي في أي منصب واي وقت.

وحقق الزمالك فوزا صعبا فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.