شكرا لقرائتكم "رابيد تيست" للأهلي قبل مواجهة الكاس أمام الترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي «رابيد تيست»، اليوم الاثنين، عقب انتهاء المران الصباحي استعدادا لمواجهة الترسانة ببطولة كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل، ويُجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية.

وينتظم وليد سليمان في التدريبات الجماعية غدا، الاثنين، استعداداً لمواجهة الترسانة حيث كان يعانى من كدمة قوية فى إحدى الضلوع حرمته من مباراة طنطا أمس السبت بالجولة الـ30 للدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن سليمان سيكون جاهزا غدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

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من ناحية أخرى، تأكد غياب ثنائي الفريق أيمن أشرف وعمرو السولية عن المباراة المقبلة أمام الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة.