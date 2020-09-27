شكرا لقرائتكم الفيصل يجتمع برؤساء الأندية لمناقشة استراتيجية الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مع رؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين في الرياض لمناقشة استراتيجية الدعم الجديدة. وسيقام الاجتماع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض لمناقشة آلية استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي الجديد، 2020 - 2021. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مسبقاً انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان لموسم 2020 - 2021، في 16 أكتوبر المقبل.

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