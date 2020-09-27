شكرا لقرائتكم حمدالله يقود النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل النصر السعودي عقد الفرق المتأهلة لربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه التعاون 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد المدينة التعليمية، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وفرض النصر سيطرته على المباراة مبكراً في حين اعتمد التعاون على إغلاق مناطقه الدفاعية وعدم الاندفاع نحو مرمى خصمه الذي وجد صعوبات كبيرة في الشوط الأول.

وسنحت أولى الفرص للنصر للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله خالد الغنّام وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل النصر هجومه وكاد مدافعه البرازيلي مايكون أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله مارتينيز وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب النصر عبدالفتّاح عسيري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله مارتينيز ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك بعدما بحث عن ركلة جزاء من خلاا سقوطه ليتلقى بطاقة صفراء بداعي التمثيل.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه مارتينيز الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب الشباك.

Advertisements

ولم يتوقف هجوم وكاد مدافعه سلطان الغنّام أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

ورد التعاون سريعاً بهجمةٍ مرتدة منظمة حينما مرر لاعبه الاسترالي ميتشل ديوك كرةً ذكية لزميله المندفع نحو مرمى النصر حسن كادش ليسددها قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وتوالت الهجمات النصراوية ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان الغنّام ليروض الكرة بصدره ويسددها قوية لتستقر في شباك التعاون.

وواصل النصر هجومه وسنحت للاعبه البديل أيمن يحيى فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله عوض خميس ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يعزز تقدم النصر بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب مرمى التعاون.

ولم يتغير حال التعاون في الدقائق الأخيرة حيث واصل النصر سيطرته لتنتهي المباراة بفوزه 1-صفر وتأهله للدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخ مشاركته بالمسابقة بنظامها الجديد.

وستقام قرعة الدور ربع النهائي يوم غدٍ الاثنين بعد تأهل فرق أهلي جدة السعودي ومواطنه النصر وباختاكور الاوزبكي وبيرسبوليس الايراني.